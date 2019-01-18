В Самарской области за сутки сотрудники ГИБДД остановили второго детского тренера с признаками алкогольного опьянения
В Самарской области за сутки сотрудники ГИБДД остановили уже второго детского тренера, у которого заметили признаки опьянения. В районе шести часов утра в пятницу, 18 января, в Самаре остановили машину тренера по фехтованию школы олимпийского резерва №17 Влады Власовой. Об этом сообщает «Ночной патруль Самара». Активисты отмечают, что девушка управляла машиной с явными признаками алкогольного опьянения.
В Самаре сотрудники ГИБДД остановили детского тренера по фехтованию с признаками алкогольного опьянения.
- В беседе с активистами девушка поведала, что является титулованной спортсменкой по фехтованию, что тренирует детей в школе олимпийского резерва, - рассказали в «Ночном патруле».
От прохождения медосвидетельствования тренер отказалась. Из-за этого в отношении Власовой составили административный протокол.
Напомним, в четверг, 17 января, в Тольятти остановили тренера детской хоккейной «Лады». Предположительно, мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения.
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