2019-01-22T16:16:06+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании семилетней девочки в Самаре оставили в СИЗО

Николай Захаров под стражей уже больше полугода, расследование его уголовного дела продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте гибели Юли сделали мемориалНа месте гибели Юли сделали мемориалФото: Михаил ГОРЮНОВ
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21 января, накануне, в Самарском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о продлении ареста для 23-летнего Николая Захарова. Мужчину обвиняют в зверском убийстве и изнасиловании 7-летней Юлий С. летом прошлого года.

- Судья Александр Соломатин удовлетворил ходатайство следователя. Захарову продлен арест на 1 месяц до 21 февраля, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе суда.

Таким образом, Николай под стражей уже больше 6 месяцев. Расследование продолжается и вскоре дело может быть передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 7-летняя Юлия С. пропала вечером 20 июля прошлого года. На протяжении всей ночи ее разыскивали родные и волонтеры. Утром следующего дня девочку нашли мертвой в кустах на стадионе на улице Блюхера. Как считают правоохранители, молодой человек не просто убил школьницу, но еще и изнасиловал ее, используя для своих издевательств посторонние предметы. Подозреваемого задержали 24 июля.

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