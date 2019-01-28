Жителя Тольятти, убившего жену и спрятавшего ее труп в "Газели", отправили в колонию на 8 с половиной лет
В Автозаводском районном суде Тольятти сегодня, 28 января, вынесли вердикт Дмитрию Ефремову. Напомним, что мужчину обвиняют в убийстве своей супруги Галии. В сентябре прошлого года он задушил ее, тело спрятал, а всем близким и родным женщины врал, что она в Турции.
- Судья назначил Ефремову 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших - родителей погибшей - удовлетворены частично. Каждому из них должно быть выплачено по 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в качестве оплаты услуг адвоката, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в суде.
Уже известно, что родственники Галии недовольны итоговым решением. В частности их возмущает тот факт, что в приговоре сделана отсылка на аморальная поведение потерпевшей, которая, по словам обвиняемого, перед роковой ссорой призналась ему в измене.
Родные убитой будут обжаловать приговор в Самарском областном суде. На это у них есть 10 дней.
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