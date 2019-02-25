После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-25T17:25:42+03:00

Вот здесь так и не выкопали могилу для Валерия Малеева Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Изменить размер текста: A A

В областной столице до сих пор обсуждают дикий случай с покойным Валерием Малеевым, гроб с телом которого принесли в четверг вечером, 21 февраля, на площадь Славы. Что это было - разбирается полиция. А глава региона Дмитрий Азаров тем временем дал поручение департаменту по вопросам правопорядка и противодействия коррупции и главам городов и районов Самарской области заняться тщательной проверкой сферы ритуальных услуг.

- Полицейские уже выезжали на кладбище “Рубежное” и кладбище в поселке Мирный, а также в администрацию Красноярского района и МКУ Самары “Ритуал”, - отмечают в правительстве.

Власти отмечают, что в связи со случившемся опрошены должностные лица, изъята документация, которая может иметь отношение к произошедшему. Ее сейчас изучают. Основная задача силовиков - разобраться в обстоятельствах скандальной истории с Малеевым, а также в целом оценить ситуацию, которая сегодня сложилась на рынке ритуальных услуг в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"У меня под окнами дежурят братки": владелец ритуальной конторы, клиентка которого привезла гроб к зданию правительства в Самаре, рассказал о поджоге своего автомобиля

Машину Алексея Воробьева подожгли еще в ноябре, виновных так и не нашли (подробности)

Никто не запрещал копать могилу: стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства

Руководитель департамента потребрынка администрации Самары прокомментировал ситуацию вокруг гроба с покойником, который женщина привезла на площадь Славы (подробности)

Мужчину, гроб с телом которого выставили у здания правительства в Самаре, похоронили в Мирном

Гроб простоял возле стен Белого дома в течение 15-20 минут (подробности)

На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

Власти не спешат реагировать на проблему с захоронением умершего на кладбище Рубежное (подробности)

Это вопиющий случай: губернатор велел разобраться в истории с гробом около здания правительства в Самаре

Родственникам покойного удалось привлечь внимание властей к проблеме захоронения на кладбище Рубежное (подробности)

Провокация или крик души? Гроб с покойником принесли к зданию правительства Самарской области 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU