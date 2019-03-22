Появилось фото и видео с места обнаружения трупа пропавшей блондинки из Самары Лины Сторожевой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-22T10:04:05+03:00

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Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 34-летней Лины Сторожевой. Как сообщалось на samara.kp.ru, ее вчера днем обнаружили дворники, чистившие снег с козырька подъезда на Черемшанской, 160, где проживала Лина.

- Жители заставили коммунальщиков очистить козырьки от снега, потому что его стало слишком много, чуть ли ни метр в высоту. Они откапывали и наткнулись на человеческие ноги, потом жильцы вызвали полицию, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" очевидец.

О том, что это Лина догадались практически сразу. На трупе была ее одежда. Тело находилось между стеной и трубой, в месте, которое не видно из окон. Точную причину смерти женщины сейчас устанавливают следователи. В СУ СК региона , к слову, отмечают, что личность погибшей еще официально не установлена. Напомним, Сторожеву искали 5 месяцев. Она пропала ночью 14 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU