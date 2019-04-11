2019-04-11T21:42:52+03:00
Общество

В Самаре комбинат питания возместит моральный вред матери отравившейся в школе № 81 ученице

Кафе "Хлебосол" придется заплатить 30 тысяч рублей за то, что девочка по его вине попала в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Источником заражения детей могла стать переболевшая дизентерией Зонне буфетчицаИсточником заражения детей могла стать переболевшая дизентерией Зонне буфетчицаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Самаре продолжаются суды в отношении МП "Кафе "Хлебосол", по вине которого произошло массовое отравление учеников школы № 81. Ранее организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм при организации детского питания, что она, к слову, безуспешно пыталась оспорить, а недавно она проиграла еще одно дело. Иск на МП в суд подала мама одной из учениц школы № 81, которая попала в больницу с острым инфекционным гастроэнетороколитом. Женщине, интересы которой представлял региональный Роспотребнадзор, удалось отсудить у "Хлебосола" 30 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

- Проверка, проведенная в школе, показала, что источником инфекции могла стать буфетчица МП, которая ранее перенесла заболевание дизентерии Зонне. Кроме того, было установлено, что в еде, которую подавали в школьной столовой, были найдены бактерии кишечной палочки, энтеробактерии и стафилококки, - говорится в материалах дела.

Служители Фемиды признали, что школьница пострадала по вине МП, которое не озаботилось безопасностью продуктов питания. Болезнь принесла девочке не только физические, но и нравственные страдания, ведь, находясь в больнице, она была лишена привычного круга общения и пропускала занятия в школе. Поэтому требования о компенсации были удовлетворены.

Напомним, что массовое отравление учеников школы № 81 произошло в ноябре прошлого года. За помощью к медикам тогда обратились 14 детей и 1 взрослый. После проведенной проверки МП " Кафе "Хлебосол" больше не оказывает услуги питания в этом учебном заведении. Кроме того, скандал с заражением учеников привел к увольнению директора школы Людмилы Батищевой и возбуждению уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны причины массового отравления детей в школе №81

У «КП»-Самара» появились результаты проверки Роспотребнадзора (подробности)

Директора школы №81, в которой произошло массовое отравление, восстановили в должности

Как рассказали «КП»-Самара» родители учеников, это произошло после встречи с Еленой Лапушкиной (подробности)

В школе №81 в Самаре, где массово отравились школьники, сменили комбинат питания и уволили директора

Но кафе «Хлебосол» продолжает кормить ребят из других учебных заведений по городу, а родители считают, что наказали невиновного человека (подробности)

Виновата еда из столовки? В самарской школе 14 детей подхватили кишечную инфекцию

Школу закрыли на карантин, но занятия продолжаются дистанционно (подробности)

В Самаре следователи начали проверку после массового отравления в школе № 81

Кишечную инфекцию подхватили 15 человек, 14 из которых - дети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ужасно боюсь высоты": сызранский космонавт Михаил Корниенко рассказал про "Две звезды" и о выходах в открытый космос
Готовьтесь и побеждайте: Дмитрий Азаров пригласил самарцев поучаствовать в конкурсе на пост министра культуры
Самарский пловец Александр Кудашев выиграл золото на чемпионате России
Самарским депутатам не понравилось "иностранное" название "ВолгаФеста"
В этом году дороги Самары мыть с шампунем не будут
В Самаре возле ТЦ "Мико" разобьют газоны и высадят клумбы
В Самарской области легковушка протаранила дорожное ограждение и вылетела в кювет: водитель погиб
В Самаре сосед-хулиган порезал колеса чужой иномарки
Улыбнулась удача: супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 миллион рублей
В Самаре открыли памятник двигателю НК -33
В аэропорту Курумоч возобновляются прямые рейсы до Хельсинки
В Тольятти в сгоревшей «Газели» нашли труп
Тольяттинец Андрей Лазукин стал пятым в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Самара Арена» запустят автобусы S7
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» 4:0
Смертельное ДТП: на трассе М-5 под Тольятти «Газель» влетела в грузовик дорожной службы
В Самарской области нашли тело рыбака, который пропал на Волге 5 месяцев назад
В Сызрани механика будут судить за гибель рабочего при спиле веток
В Самаре пенсионера МВД поймали пьяным за рулем Toyota Land Cruiser Prado
«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019
В Самаре на две недели закрыли проезд по улице Арена 2018
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года
В Самарской области более 79% жителей оценили свой доход ниже среднего
В Зубчаниновке после ливня в выходные подтопило дома и мосты
Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре