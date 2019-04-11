В Самаре комбинат питания возместит моральный вред матери отравившейся в школе № 81 ученице

11 Апр 21:35 2019-04-11T21:42:52+03:00

Кафе "Хлебосол" придется заплатить 30 тысяч рублей за то, что девочка по его вине попала в больницу

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В Самаре продолжаются суды в отношении МП "Кафе "Хлебосол", по вине которого произошло массовое отравление учеников школы № 81. Ранее организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм при организации детского питания, что она, к слову, безуспешно пыталась оспорить, а недавно она проиграла еще одно дело. Иск на МП в суд подала мама одной из учениц школы № 81, которая попала в больницу с острым инфекционным гастроэнетороколитом. Женщине, интересы которой представлял региональный Роспотребнадзор, удалось отсудить у "Хлебосола" 30 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

- Проверка, проведенная в школе, показала, что источником инфекции могла стать буфетчица МП, которая ранее перенесла заболевание дизентерии Зонне. Кроме того, было установлено, что в еде, которую подавали в школьной столовой, были найдены бактерии кишечной палочки, энтеробактерии и стафилококки, - говорится в материалах дела.

Служители Фемиды признали, что школьница пострадала по вине МП, которое не озаботилось безопасностью продуктов питания. Болезнь принесла девочке не только физические, но и нравственные страдания, ведь, находясь в больнице, она была лишена привычного круга общения и пропускала занятия в школе. Поэтому требования о компенсации были удовлетворены.

Напомним, что массовое отравление учеников школы № 81 произошло в ноябре прошлого года. За помощью к медикам тогда обратились 14 детей и 1 взрослый. После проведенной проверки МП " Кафе "Хлебосол" больше не оказывает услуги питания в этом учебном заведении. Кроме того, скандал с заражением учеников привел к увольнению директора школы Людмилы Батищевой и возбуждению уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU