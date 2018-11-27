Директора школы №81, в которой произошло массовое отравление, восстановили в должности

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-27T13:45:54+03:00

Теперь дети будут есть еду от нового комбината питания, но со старым директором Фото: Архив "КП"

Как рассказали «КП»-Самара» родители учеников, это произошло после встречи с Еленой Лапушкиной

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Директора самарской школы №81 Людмила Батищева решили не увольнять. Об этом «КП»-Самара» рассказали родители учеников образовательного учреждения.

- Нашего директора восстановили в должности. Узнали об этом только сегодня утром, - сообщила одна из представителей родительского комитета. – Все-таки наши усилия не прошли даром.

Директора вернули, но осадочек остался: что сейчас происходит в 81 школе, где отравились дети 00:00 00:00

Напомним, скандал разразился 15 ноября. Тогда в школе №81 произошло массовое отравление детей. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Управление Роспотребнадзора по Самарской области вместе с региональной прокуратурой начали проверку. Результаты пока неизвестны. Однако уже понятно, что источник инфекции не в воде и не в воздухе школы. По решению Ленинского районного суда, МП «Кафе «Хлебосол» перестало обслуживать учебное заведение.

Кроме того, было принято решение отстранить от должности директора школы №81 Людмилу Батищеву. На ее защиту встали родители детей. Они написали письмо главе Самары Елене Лапушкиной, в котором указали, что директор пыталась повлиять на ситуацию с комбинатом питания, однако от нее мало что зависело. После встречи с мэром директрису в дголжности восстановили.

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