В школе №81 в Самаре, где массово отравились школьники, сменили комбинат питания и уволили директора

27 ноября в Самаре в школе №81 возобновят занятия. На карантине остаются 2,3,6 и 8а классы до получения результатов анализов. Напомним, школа закрыта на карантин по кишечной инфекции с 16 ноября. В учебном заведении отравились 14 детей и 1 взрослый.

МП «Кафе «Хлебосол», которое и кормило детей, по решению Ленинского районного суда, ушло из учреждения. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Теперь питанием школьников будет заниматься ООО «Кондитерское».

Директора школы №81 уволили. По мнению родителей, это диверсия и несправедливость. Они направили письмо в защиту Людмилы Батищевой главе города Елене Лапушкиной.

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«У повара и буфетчицы нашли возбудителя болезни»

- Все, что касается питания школы, было навязано руководителем департамента образования г. Самары. Заменить обслуживающую организацию она (директор, - прим. ред.) не имела права, - говорится в письме от родителей школы №81.

По словам активистов, Людмилу Батищеву уважают коллеги, ценят и любят ученики и родители, а ее увольнение – большая потеря для школы.

- Елена Лапушкина назначила встречу в тот же день, когда получила письмо, - рассказывает Татьяна Двирник, председатель родительского комитета в одном из школьных классов. – Она нам объяснила, по каким причинам уволили директора. Якобы Людмила Дмитриевна не сообщила об отравлении детей и самовольно закрыла школу на карантин. Но мы же тоже сразу не поняли, что это отравление. Подумали, что ротавирус. Все встало на свои места, когда дети в один день заболели. Мы считаем, что директор поступила правильно, закрыв школу на карантин. По нашему мнению, просто нашли повод ее убрать. Будем отстаивать до последнего, чтобы ее вернули.

На заседании Ленинского районного суда Людмила Батищева уверяла: она не раз жаловалась на качество питания в «Кафе «Хлебосол», но не помогало. Меняли поваров, технологов, но после этого качество питания снова ухудшалось.

- Дети всегда жаловались, что еда холодная, невкусная, а на перемене не успевали накрыть. Последний раз поваров поменяли в октябре. А потом случилась вот такая история, - комментирует Татьяна Двирник. – Роспотребнадзор не раскрывает результаты анализов, в поликлиниках ничего не говорят. Результаты есть только у тех, кто сдавал анализы платно. У них нашли шигеллы – бактерии, вызывающие дизентерию. Слышала, что ее же нашли у повара и буфетчицы. Их уже уволили.

Редакция «КП»-Самара» направила запрос в Управление Роспотребнадзора по Самарской области с просьбой опубликовать результаты проверки школы. На данный момент известно только то, что источник заболевания содержался не в воде и не в воздухе.

Детей отравили специально?

По словам активных родителей, в МП «Кафе «Хлебосол» уволили 8 человек.

Янина Головачева, мама одного из учеников, в социальных сетях написала сообщение, что история с увольнением учителей похожа на провокацию.

- В родительских группах идет информация, что директору предлагали накануне отравления школы уволиться. Очень надеемся, что либо данные обстоятельства не связаны, либо информация ложна и наших детей не травили специально. Надеемся, органы ФСБ дадут ясность в этом вопросе, - пишет женщина. – А также прояснят, почему из всех организаций, кого кормит «Кафе «Хлебосол», пострадала в тот день только наша школа.

Правда, некоторые родители напоминают, что в мае была точно такая же история.

- Моя дочь ещё в прошлом году, в мае, отравилась в этой школе. Сальмонеллез, - пишет Людмила Волкова. – Роспотребнадзор проверял и тогда школу. Но в преддверии экзаменов и чемпионата дело удалось замять директору.

В 81-ой школе отравился и сын самарского общественника Антона Рубина, руководителя общественной организации «Домик детства».

- Антон отравился 12 октября и рассказал что ещё 5 детям только в его (!) классе стало плохо, - написал общественник на странице в «Фейсбуке». – Его отпустили домой, он посидел пару дней, стало лучше, вышел и через некоторое время снова отравился. 6 ноября мы ушли уже на официальный больничный. И только 16 ноября школу закрыли на карантин, признав массовые отравления. Что это значит? Это значит, что больше месяца администрация школы пыталась скрыть и спустить на тормозах происходящее, надеясь на авось. Но отравление, как оказалось, было не только массовым, но и систематически регулярным. И вот за это всё, конечно же, должна нести ответственность директор. Потому что нельзя молчать и делать вид, что всё хорошо. Это в итоге привело к неоднократному отравлению и к увеличению количества пострадавших детей.

27 ноября должен стать последним рабочим днем для Людмилы Батищевой. Связаться с ней не удалось, в школе просят перезвонить завтра. Кого готовят на пост директора школы, неизвестно.

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