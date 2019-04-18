9 месяцев под стражей: в Самаре суд оставил под арестом обвиняемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-18T16:49:49+03:00

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18 апреля в Самарском районном суде состоялось заседание по делу 23-летнего Николая Захарова. Молодого человека обвиняют в зверском изнасиловании и убийстве 7-летней Юлии С. Сегодня следователи просили оставить его под стражей.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия. Захарову продлен арест на 30 суток - до 21 мая. Всего в СИЗО он таким образом находится уже 9 месяцев, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Напомним, что преступление было совершено 20 июля 2018 года на заброшенном стадионе педагогического университета на улице Блюхера. Юлю сначала искали как без вести пропавшую, в поисках принимал участие и Захаров, а 21 июля обнаружили ее труп. Николай задержали спустя 3 дня. Сейчас он признает свою вину. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU