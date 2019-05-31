2019-05-31T09:33:11+03:00
Общество

В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал

На месте происшествия уже установили ограждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МП "Благоустройство"Фото: МП "Благоустройство"Фото: Twitter.com
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Утром в пятницу, 31 мая, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там на пересечении улиц Победы и Воронежской прямо посреди проезжей части провалился асфальт.

- Провал обнаружен в районе дома № 100 на улице Победы. Установили на месте происшествия ограждение, - сообщили в МП «Благоустройство».

Сейчас чиновники ищут ответственных за трубы, из-за которых, возможно, и произошел провал.

Напомним, что за последние несколько дней в Самаре произошли уже несколько коммунальных ЧП. Так, на улице Ново-Вокзальной образовались два провала и забил фонтан, а на улице Мирной — тоже фонтан. Причина этих происшествий — гидравлические испытания теплосетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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