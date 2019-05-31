В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
Утром в пятницу, 31 мая, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там на пересечении улиц Победы и Воронежской прямо посреди проезжей части провалился асфальт.
- Провал обнаружен в районе дома № 100 на улице Победы. Установили на месте происшествия ограждение, - сообщили в МП «Благоустройство».
Сейчас чиновники ищут ответственных за трубы, из-за которых, возможно, и произошел провал.
Напомним, что за последние несколько дней в Самаре произошли уже несколько коммунальных ЧП. Так, на улице Ново-Вокзальной образовались два провала и забил фонтан, а на улице Мирной — тоже фонтан. Причина этих происшествий — гидравлические испытания теплосетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU