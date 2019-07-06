Купальник или нижнее белье? Ксения Царицына снова радует подписчиков горячими фотографиями
Жена Самарского олигарха Ксения Царицына вновь опубликовала в своем Инстаграме откровенные фотографии. Обладательница титула «Миссис Россия — 2018» и мама двоих детей Ксения Царицына порадовала поклонников тонким розовым купальником. Или это все же нижнее белье?
Подписчиков такой подарок порадовал. Менее чем за сутки публикации набрала около 8 000 лайков.
- Просто искусство, - поблагодарила за снимки фотографа Ксения.
Днем ранее модель выложила весьма пикантное видео в очередном купальнике. Подписав его просто:
- Ты скучал по мне?
В комментариях восторженные поклонники написали множество комплиментов и даже сравнили Ксению с Наоми Кэмпбелл. Но без негатива не обошлось. Кое-кто придрался к походке модели.
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ИСТОЧНИК KP.RU