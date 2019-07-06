2019-07-06T12:37:20+03:00
Общество

Купальник или нижнее белье? Ксения Царицына снова радует подписчиков горячими фотографиями

На этот раз она снялась в тонком розовом купальники и записала видео в черном
Кристина Форленко
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Фото: ksenia_tsaritsina/instagramФото: ksenia_tsaritsina/instagramФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Жена Самарского олигарха Ксения Царицына вновь опубликовала в своем Инстаграме откровенные фотографии. Обладательница титула «Миссис Россия — 2018» и мама двоих детей Ксения Царицына порадовала поклонников тонким розовым купальником. Или это все же нижнее белье?

Подписчиков такой подарок порадовал. Менее чем за сутки публикации набрала около 8 000 лайков.

- Просто искусство, - поблагодарила за снимки фотографа Ксения.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
Жена Самарского олигарха Ксения Царицына ее черный купальник
14047 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Днем ранее модель выложила весьма пикантное видео в очередном купальнике. Подписав его просто:

- Ты скучал по мне?

В комментариях восторженные поклонники написали множество комплиментов и даже сравнили Ксению с Наоми Кэмпбелл. Но без негатива не обошлось. Кое-кто придрался к походке модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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