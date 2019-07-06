Купальник или нижнее белье? Ксения Царицына снова радует подписчиков горячими фотографиями

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-06T12:37:20+03:00

На этот раз она снялась в тонком розовом купальники и записала видео в черном

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Жена Самарского олигарха Ксения Царицына вновь опубликовала в своем Инстаграме откровенные фотографии. Обладательница титула «Миссис Россия — 2018» и мама двоих детей Ксения Царицына порадовала поклонников тонким розовым купальником. Или это все же нижнее белье?

Подписчиков такой подарок порадовал. Менее чем за сутки публикации набрала около 8 000 лайков.

- Просто искусство, - поблагодарила за снимки фотографа Ксения.

ksenia_tsaritsina Жена Самарского олигарха Ксения Царицына ее черный купальник

Днем ранее модель выложила весьма пикантное видео в очередном купальнике. Подписав его просто:

- Ты скучал по мне?

В комментариях восторженные поклонники написали множество комплиментов и даже сравнили Ксению с Наоми Кэмпбелл. Но без негатива не обошлось. Кое-кто придрался к походке модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU