Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача
Известный путешественник Федор Конюхов спросил у своих подписчиков в Твиттере, какое экстремальное приключение ему выбрать. Среди вариантов оказался «попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача».
- Выбираем новую тему для экстремального приключения: пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинский ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача, - написал Федор Конюхов.
Многие подписчики иронично восприняли слова путешественника о зарплате врача. «В Самару на зарплату – билет в один конец. Это вам не в лодке веслами махать», «Сейчас врачи из Самары прочитали и прослезились», «Врач, конечно. Очень большой риск утонуть в ванне с шампанским или подавиться черной икрой», - пишут Конюхову в Твиттере.
Однако серьезно относиться к этой новости не стоит. Аккаунт вполне возможно может оказаться фейком.
Напомним, история с зарплатами врачей в Самарской области появилась после того, как тольяттинский травматолог опубликовал свою рассчетку. В ней была, мягко говоря, небольшая цифра.
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ИСТОЧНИК KP.RU