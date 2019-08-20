Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-20T11:20:41+03:00

Посмотрели бы вы, как Федор Конюхов живет на зарплату врача в Самаре? Фото: Архив "КП"

Это только один из вариантов экстремального приключения знаменитого путешественника

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Известный путешественник Федор Конюхов спросил у своих подписчиков в Твиттере, какое экстремальное приключение ему выбрать. Среди вариантов оказался «попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача».

- Выбираем новую тему для экстремального приключения: пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинский ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача, - написал Федор Конюхов.

Многие подписчики иронично восприняли слова путешественника о зарплате врача. «В Самару на зарплату – билет в один конец. Это вам не в лодке веслами махать», «Сейчас врачи из Самары прочитали и прослезились», «Врач, конечно. Очень большой риск утонуть в ванне с шампанским или подавиться черной икрой», - пишут Конюхову в Твиттере.

Однако серьезно относиться к этой новости не стоит. Аккаунт вполне возможно может оказаться фейком.

Напомним, история с зарплатами врачей в Самарской области появилась после того, как тольяттинский травматолог опубликовал свою рассчетку. В ней была, мягко говоря, небольшая цифра.

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ИСТОЧНИК KP.RU