Минспорт Самарской области: «Планируем провести первый матч во дворце пляжных видов спорта около «Самара Арены» до конца 2020 года»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-27T16:59:05+03:00

В спортивном объекте планируют сделать бассейн, площадки для пляжного футбола и волейбола. Фото: пляжный футбольный клуб «Крылья Советов»

Пока новый спортивный объект еще не начали строить, однако в эксплуатацию ввести его хотят уже в следующем году

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Первый матч во дворце пляжных видов спорта, который собираются построить на улице Демократической около «Самара Арены», собираются провести в 2020 году. Об этом рассказал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

- Мы надеемся, что дворец пляжных видов спорта примет первых спортсменов до конца следующего года. Также надеемся, что он станет домом для пляжного футбольного клуба «Крылья Советов», - приводит слова Дмитрия Чесалина корреспондент «КП-Самара».

В спортивном объекте планируют сделать бассейн, площадки для пляжного футбола и волейбола. Строительство будут финансировать на 50% из областного бюджета, на 50% от частных спонсоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU