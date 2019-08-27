Минспорт Самарской области: «Планируем провести первый матч во дворце пляжных видов спорта около «Самара Арены» до конца 2020 года»
Первый матч во дворце пляжных видов спорта, который собираются построить на улице Демократической около «Самара Арены», собираются провести в 2020 году. Об этом рассказал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
- Мы надеемся, что дворец пляжных видов спорта примет первых спортсменов до конца следующего года. Также надеемся, что он станет домом для пляжного футбольного клуба «Крылья Советов», - приводит слова Дмитрия Чесалина корреспондент «КП-Самара».
В спортивном объекте планируют сделать бассейн, площадки для пляжного футбола и волейбола. Строительство будут финансировать на 50% из областного бюджета, на 50% от частных спонсоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU