2019-09-06T08:59:01+03:00
Общество

Ресторан «Фарфор» в Самаре, где отравились суши более 70 человек, закрыли на 2 месяца

За это время заведение должно устранить все выявленные нарушения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число отравившихся суши возросло с 63 до 71 человекаЧисло отравившихся суши возросло с 63 до 71 человекаФото: Архив "КП"
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Ресторан японской кухни «Фарфор», который находится на улице Запорожской в Самаре, закрывается. Суд решил приостановить его деятельность на 60 суток. Также заведение признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, пишет Волга Ньюс.

Насколько известно, представители «Фарфора» просили суд приостановить их работу на 10 суток. Этого времени, по их мнению, хватило бы на устранение выявленных нарушений. Часть недочетов они уже исправили: закупили охлаждающие столы, бактерицидные лампы, спецодежду для персонала, термосумки для службы доставки, а также внедрили программу, которая будет печатать вкладыш с информацией о дате изготовления и составе продукции.

Несмотря на это, представительница Роспотребнадзора Татьяна Молдавская выступила против. Она сообщила, что количество отравившихся некачественными суши увеличилось с 63 до 71 человека. Кроме того, она отметила, что ведомству нужно провести еще несколько проверок, которые займут явно больше 10 дней. В итоге суд прислушался к мнению сотрудницы Роспотребнадзора и постановил закрыть ресторан на 2 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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