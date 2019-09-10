2019-09-10T16:32:36+03:00
Общество

В Самаре на подъезды домов должников за воду начали вешать новые «пирамиды позора»

Коммунальщики расклеивают яркие объявления с указанием суммы задолженности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вот такие уведомления теперь появляются на подъездах домов злостных неплательщиковВот такие уведомления теперь появляются на подъездах домов злостных неплательщиков
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Долги жителей и предприятий Самары за воду и канализацию продолжают расти. На данный момент эта сумма превышает 1,8 млрд рублей, причем 937 млн рублей задолжали обычные горожане. В связи с этим коммунальщики нашли новый способ «выбивания» из неплательщиков денег.

- На подъездах домов, где живут самые злостные неплательщики, появились объявления-пирамиды с указанием суммы долга. На данный момент расклеено 150 подобных уведомлений на общую сумму 7,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Коммунальщики надеются, что данная мера возымеет действие, и должники все же оплатят квитанции за воду и канализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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