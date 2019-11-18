В Самарской области стартовали работы по строительству моста через Волгу у Климовки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-18T13:33:58+03:00

Рабочие расчищают территорию под будущие дороги Фото: Скриншот с видео

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В Самарской области стартовали работы по строительству нового моста через Волгу. Он должен появиться в районе села Климовка под Тольятти к 2024 году. На днях стройплощадку заснял с воздуха один из самарских видеоблогеров. По его словам, сейчас рабочие занимаются обустройством подъездных путей.

- В настоящее время ведутся работы по строительству подъездных дорог для моста, - рассказал видеоблогер.

Напомним, что старт строительству моста был дан в середине октября этого года. Начало работ ознаменовало подписание правительством Самарской области соглашения с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти». Предполагается, что мост будет четырехполосным с расчетной скоростью 120 км/ч. Его длина составит 3,7 км. Проезд по нему будет платным.

Начало строительства моста через Волгу / Климовка / Тольятти.Видео: Александр Карягин

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ИСТОЧНИК KP.RU