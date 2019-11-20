Остались одни руины: самарец снял на видео горы мусора на месте бывшего рынка на улице XXII Партсъезда
В Самаре продолжаются работы по ликвидации рынка на улице XXII Партсъезда. Снос торговых рядов стартовал в начале недели, а сейчас там можно наблюдать только горы мусора. Один из горожан прогулялся до бывшего рынка и снял на видео оставшиеся руины.
На кадрах видно, что на месте торговых павильонов теперь валяется строительный мусор, какие-то коробки и вывески магазинчиков. Как сообщили в службе судебных приставов, вывезти весь оставшийся хлам должны в течение недели. Самарцы к новости о сносе рынка отнеслись по-разному: кто-то огорчился, что теперь негде покупать продукты и другие жизненно важные вещи, а кто-то наоборот заявил, что давно пора было это сделать.
Напомним, что ранее суд признал торговые ряды на улице XXII Партсъезда незаконными и постановил демонтировать их. Отметим, что принадлежат они ООО «Спарта», которое владело рынком на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Последний недавно также был снесен.
В Самаре после сноса рынка XXII Партсъезда осталась гора мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU