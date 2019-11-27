Волжский проспект в Самаре включили в границы исторического поселения

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-27T13:30:50+03:00

Сделали это по просьбам жителей, которые хотели защитить свой квартал от высотной застройки

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В Самаре все-таки воплотят в жизнь просьбу горожан о включении квартала на Волжском проспекте в границы исторического поселения. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Провели заседание проектного офиса по созданию в Самаре исторического поселения. Дорабатываем последние штрихи. Границы исторического поселения определены. По просьбам жителей в него включен полностью и Волжский проспект, - отметил народный избранник.

Границы исторического поселения в Самаре определеныФото: Twitter.com

Напомним, ранее жители квартала на Волжском проспекте обратились к властям города с просьбой признать его историческим поселением. Сделать это они попросили для того, чтобы оградить свой район от высотной застройки. Однако по результатам историко-культурной экспертизы квартал не стали включать в реестр объектов культурного наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU