Волжский проспект в Самаре включили в границы исторического поселения
В Самаре все-таки воплотят в жизнь просьбу горожан о включении квартала на Волжском проспекте в границы исторического поселения. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Провели заседание проектного офиса по созданию в Самаре исторического поселения. Дорабатываем последние штрихи. Границы исторического поселения определены. По просьбам жителей в него включен полностью и Волжский проспект, - отметил народный избранник.
Границы исторического поселения в Самаре определеныФото: Twitter.com
Напомним, ранее жители квартала на Волжском проспекте обратились к властям города с просьбой признать его историческим поселением. Сделать это они попросили для того, чтобы оградить свой район от высотной застройки. Однако по результатам историко-культурной экспертизы квартал не стали включать в реестр объектов культурного наследия.
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ИСТОЧНИК KP.RU