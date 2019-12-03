2019-12-03T12:57:15+03:00
Происшествия

Корреспондент «КП-Самара» выступила экспертом на федеральном канале по делу кооператива «Вкусно и сытно»

Предприятие оказалось финансовой пирамидой, в которую только в Самарской области угодили 250 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Передача прошла на Первом канале.Передача прошла на Первом канале.
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На Первом канале в программе «Время покажет» в понедельник, 2 декабря, обсудили проблему скандального кооператива «Вкусно и сытно», который оказался финансовой пирамидой. Участие в прямом эфире приняла инициативная группа обманутых вкладчиков, среди которой была корреспондент «КП-Самара» Евгения Васина.

- Я ездила туда от имени пострадавших. Нашей целью было рассказать о такой схеме отбора денег и обсудить, по какой-то причине Тольятти будто рассадник таких организаций: «Доходный дом», «Вкусно и сытно», «Строительно-сберегательная касса» - только за последний год нашлось три пирамиды, выросшие в Автограде, - рассказала Евгения.

На программе был адвокат хозяйки кооператива Галины Федотовой, которая сейчас находится в СИЗО. По его словам, клиентка готова договориться.

- Эксперты отметили, что это может быть уловкой, чтобы выйти из СИЗО. Меня возмутило, что о переговорах зашла речь сейчас, когда уже, по меньшей мере, пять человек умерли (и не последнюю роль в этом сыграло нервное напряжение от всей этой ситуации), полным ходом идет уголовное дело, арестовано имущество, а подозреваемая в организации кооператива в СИЗО, - отметила Евгения.

Напомним, от действий кооператива пострадали люди со всей России, только в Самарской области обманутых вкладчиков 250 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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