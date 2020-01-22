2020-01-22T18:14:18+03:00
Происшествия

Появилось видео с подозреваемым в угоне машины с ребенком в Кинеле

Молодой человек заявил, что сначала не увидел ребенка в авто
Михаил ГОРЮНОВ
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Молодой человек раскаялся в содеянномМолодой человек раскаялся в содеянномФото: принтскрин видео.
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Самарские полицейские продолжают расследование угона "десятки", совершенного в Кинеле утром 20 января. Напомним, что в машине находился четырехлетний ребенок - его автовор высадил у ближайшего магазина.

- На поиск ребенка были ориентированы все патрульные экипажи наружных служб полиции и Росгвардии. Через некоторое время поступил телефонный звонок от работника торговой точки, расположенной на выезде из города. Он сообщил, что к нему в магазин зашёл маленький мальчик, который ищет свою маму, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка выехали к магазину и убедились, что этот тот самый пропавший мальчик. Его передали матери.

Уже 21 января подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 23-летний парень, проживающий в Волжском районе. На оперативном видео он признается, что сначала не заметил мальчика за заднем сиденье.

- Я высадил в магазине его, сказал, чтобы остался в магазине и никуда не уходил, - заявил злоумышленник.

Сейчас автомобиль возвращен законной владелице. С материалами по поводу ребенка разбираются в СУ СК по региону.

Полицейские в Самарской области задержали парня, укравшего машину с ребенком.Четырёхлетний малыш возвращён матери. Через сутки владелице вернули и машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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