«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:56:29+03:00

Дмитрий Драч принес извинения за слишком резкое высказывание в соцсети Фото: Twitter.com

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Руководитель Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч, после поста в соцсети которого в регионе разразился очередной скандал, публично извинился за свои слова. Напомним, он призвал бороться со «лже-инвалидами» и даже привлекать их к ответственности, но многие его позицию не поддержали. К примеру, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал высказывание Дмитрия Драча хамством и призвал исключить его из рядов партии «Единая Россия».

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, а наша жизнь с каждым днем становится все более интерактивной - наши промахи в таком зеркале становятся заметными почти сразу. Поэтому я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что «таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы», - написал в твиттере Дмитрий Драч.

Глава бюро МСЭ отметил, что речь в диалоге шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности, и добавил, что те сотрудники, которые ранее были в этом замешаны, уже не работают в системе медико-социальной экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU