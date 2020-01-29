«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»
Руководитель Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч, после поста в соцсети которого в регионе разразился очередной скандал, публично извинился за свои слова. Напомним, он призвал бороться со «лже-инвалидами» и даже привлекать их к ответственности, но многие его позицию не поддержали. К примеру, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал высказывание Дмитрия Драча хамством и призвал исключить его из рядов партии «Единая Россия».
- Не ошибается тот, кто ничего не делает, а наша жизнь с каждым днем становится все более интерактивной - наши промахи в таком зеркале становятся заметными почти сразу. Поэтому я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что «таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы», - написал в твиттере Дмитрий Драч.
Глава бюро МСЭ отметил, что речь в диалоге шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности, и добавил, что те сотрудники, которые ранее были в этом замешаны, уже не работают в системе медико-социальной экспертизы.
.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он на фиг не нужен»: замминистра здравоохранения Самарской области заявил, что Россия обойдется без преднизолона
Препарат, который используют в том числе при бронхиальной астме и аллергии, пропал из аптек (подробности)
Министр здравоохранения Самарской области: «10 частных клиник из 31 уже сдали лицензию на проведение абортов»
В минздраве свою инициативу объяснили тем, что хотят дать шанс каждой женщине (подробности)
В Самаре задержали руководителя бюро медсоцэкспертизы
Дмитрия Драча подозревают в хищении 200 миллионов рублей (подробности)
Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост
Дмитрий Драч приступит к работе с 21 октября (подробности)
«Это не пациенты, а экстремисты!»: глава самарской медсоцэкспертизы пожаловался на лже-инвалидов
Дмитрий Драч предложил привлекать «неправильных» пациентов к ответственности. За это его могут исключить из «Единой России» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU