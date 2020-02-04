Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:19:45+03:00

Конкретных подозреваемых в деле пока нет

Изменить размер текста: A A

Самарские следователи продолжают разбираться, кто виноват в том, что трое детей пострадали в аквапарке "Виктория" в прошлом году.

Напомним, в сентябре-октябре 2019 года двое детей, прокатившись на одной из горок, повредили ноги, причем травмы у них были очень похожи. Обеспокоенные родители написали жалобы во все инстанции, а чуть позже стало известно о девочке, которая сломала пальчик, когда зацепилась за решетку для слива воды в том же аквапарке,

В ноябре стало известно, что ЧП заинтересовались прокуроры и следователи.

- Услуги в аквапарке оказывает ООО «Флер», - рассказали тогда корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре. - На аттракционы нет разрешительной документации и сертификатов соответствия, а в самом аквапарке зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вскоре после этого в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- В рамках расследования уголовного дела трем пострадавшим проводятся судебно-медицинские экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - После получения результатов экспертиз, пострадавшие будут признаны потерпевшими по этому уголовному делу.

Обвинение на данный момент никому не предъявлено, сроки окончания следствия также точно не определены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Они ждут новых жертв?: в самарском аквапарке юный футболист повредил ногу, катаясь на горке

Как выяснилось, только за последний месяц здесь пострадали минимум трое детей. Но аттракцион продолжает работать (подробнее)

Роспотребнадзор начал проверку аквапарка "Виктория"

Основанием стала жалоба от мамы ребенка, который поранил там ногу (подробнее)

В Гостехнадзоре рассказали о неожиданных результатах проверки самарского аквапарка

Руководство не смогло предоставить специалистам самые важные документы на аттракционы (подробнее)

Самарский аквапарк снова открыт после ремонта

На майских праздниках единственный аквапарк в Самаре снова начал принимать гостей, его закрывали в апреле на реконструкцию, но провели лишь косметический ремонт. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU