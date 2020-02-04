2020-02-04T16:19:45+03:00
Происшествия

Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"

Конкретных подозреваемых в деле пока нет
Александра БУДАЕВА
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В 2016 году самарский аквапарк ремонтировалиВ 2016 году самарский аквапарк ремонтировали
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Самарские следователи продолжают разбираться, кто виноват в том, что трое детей пострадали в аквапарке "Виктория" в прошлом году.

Напомним, в сентябре-октябре 2019 года двое детей, прокатившись на одной из горок, повредили ноги, причем травмы у них были очень похожи. Обеспокоенные родители написали жалобы во все инстанции, а чуть позже стало известно о девочке, которая сломала пальчик, когда зацепилась за решетку для слива воды в том же аквапарке,

В ноябре стало известно, что ЧП заинтересовались прокуроры и следователи.

- Услуги в аквапарке оказывает ООО «Флер», - рассказали тогда корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре. - На аттракционы нет разрешительной документации и сертификатов соответствия, а в самом аквапарке зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вскоре после этого в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- В рамках расследования уголовного дела трем пострадавшим проводятся судебно-медицинские экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - После получения результатов экспертиз, пострадавшие будут признаны потерпевшими по этому уголовному делу.

Обвинение на данный момент никому не предъявлено, сроки окончания следствия также точно не определены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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