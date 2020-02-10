2020-02-10T11:15:02+03:00
Общество

АЧС расширяет географию: в Самарской области нашли еще один очаг опасного заболевания

Теперь вирус перебрался в Красноярский район
Анастасия ФИЛАТОВА
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В селе Новый Буян Красноярского района погибли пять кабановВ селе Новый Буян Красноярского района погибли пять кабановФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самарской области продолжает распространяться вирус африканской чумы свиней. На этот раз опасное для животных заболевание выявили в Красноярском районе.

- В селе Новый Буян погибли пять диких кабанов, которых содержали в неволе. По результатам лабораторных исследований, у всех этих животных был выявлен ДНК вируса АЧС, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса. Они сжигают трупы кабанов и дезинфицируют места их пребывания. Также Россельхознадзор направил губернатору представление о введении в Красноярском районе карантина.

Напомним, что ранее африканскую чуму свиней зафиксировали в Кошкинском районе. Там от вируса погибли шесть диких кабанов. В опасной зоне ввели карантин, а тех свиней, которые в нее попали, забрали у хозяев и убили. Всего — 231 животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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