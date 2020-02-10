АЧС расширяет географию: в Самарской области нашли еще один очаг опасного заболевания

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области продолжает распространяться вирус африканской чумы свиней. На этот раз опасное для животных заболевание выявили в Красноярском районе.

- В селе Новый Буян погибли пять диких кабанов, которых содержали в неволе. По результатам лабораторных исследований, у всех этих животных был выявлен ДНК вируса АЧС, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса. Они сжигают трупы кабанов и дезинфицируют места их пребывания. Также Россельхознадзор направил губернатору представление о введении в Красноярском районе карантина.

Напомним, что ранее африканскую чуму свиней зафиксировали в Кошкинском районе. Там от вируса погибли шесть диких кабанов. В опасной зоне ввели карантин, а тех свиней, которые в нее попали, забрали у хозяев и убили. Всего — 231 животное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней

Опасное заболевание обнаружили в Кошкинском районе (подробности)

В Самарской области ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней

Ранее в Кошкинском районе нашли трупы трех кабанов (подробности)

Вирус продолжает распространяться: в Самарской области число погибших от АЧС кабанов увеличилось до шести

В Кошкинском охотхозяйстве продолжают находить тела диких животных (подробности)

Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС

В регионе развернулась большая кампания по ликвидации очагов опасного для животных заболевания (подробности)

В Самарской области селянам дадут денег за отобранных из-за АЧС свиней

Региональные власти выделили на компенсации почти 1,5 млн рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU