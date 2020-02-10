Хотите - горите, только деньги платите: в Тольятти МЧСников поймали на взятках в 765 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:39:17+03:00

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В Самарской области будут судить двоих высокопоставленных МЧСников. Их подозревают в том, что за немалые взятки они закрывали глаза на нарушения противопожарной дисциплины. Речь идет о заместителях начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района одного из управлений ГУ МЧС России.

Следователи инкриминируют им пять преступлений по статье 290 УК РФ. По версии следствия, фигуранты получили от представителей организаций взятки в виде денег и ряда услуг на общую сумму 765 тысяч рублей. Все, что требовалось от сотрудников МЧС, - не реагировать на нарушения противопожарной безопасности.

Также следственный комитет Самарской области сообщает, что один из обвиняемых промышлял взятками и раньше. С 2014 года он успел получить от представителей различных предприятий больше полумиллиона рублей.

Рассматривать дело будет федеральный суд Автозаводского района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU