Хотите - горите, только деньги платите: в Тольятти МЧСников поймали на взятках в 765 тысяч рублей
В Самарской области будут судить двоих высокопоставленных МЧСников. Их подозревают в том, что за немалые взятки они закрывали глаза на нарушения противопожарной дисциплины. Речь идет о заместителях начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района одного из управлений ГУ МЧС России.
Следователи инкриминируют им пять преступлений по статье 290 УК РФ. По версии следствия, фигуранты получили от представителей организаций взятки в виде денег и ряда услуг на общую сумму 765 тысяч рублей. Все, что требовалось от сотрудников МЧС, - не реагировать на нарушения противопожарной безопасности.
Также следственный комитет Самарской области сообщает, что один из обвиняемых промышлял взятками и раньше. С 2014 года он успел получить от представителей различных предприятий больше полумиллиона рублей.
Рассматривать дело будет федеральный суд Автозаводского района Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU