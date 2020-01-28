«Риски средние»: кафе и рестораны после пожаров в Самаре проверять не собираются

С момента крупного пожара, когда в Самаре 18 января дотла выгорел ресторан «Золотая пагода» на ул.Георгия Димитрова, прошло 10 дней. Напомним, с огнем на протяжении нескольких часов не могли справиться 112 пожарных, огонь охватил площадь в 1200 кв.м. и подпалил соседний офисный центр. К счастью, второе здание удалось отвоевать, обошлось без пострадавших, а вот рестораторы до сих пор подсчитывают убытки.

В областном МЧС говорят, что наиболее вероятная причина пожара – воспламенение жировых отложений в системе вентиляции, выходящей на печь-гриль.

Через пару дней по той же причине вспыхнул ресторан «Дрова» в Тольятти. Там пламя удалось сбить еще до приезда пожарных. А до этого, 2 декабря из-за масляных отложений в вентиляции горел ресторан «Три Оленя» на Московском шоссе в Самаре, сгорела крыша. По результатам проверки ЧП в «Трех Оленях» уголовное дело возбуждать не стали, проверки по двум другим пожарам пока не окончены.

После пожара в «Золотой пагоде» народ забеспокоился: многие в этом заведении бывали, оно казалось вполне безопасным. Да и два других заведения пользовались популярностью – сколько еще скрытых угроз может таиться на кухнях общепита?

Огонь подпалил и соседний офисный центрФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил:

- Я не вижу препятствий для того, чтобы проверять подобного рода учреждения. Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. Уверен, прокуратура окажет содействие. Безопасность наших граждан – прежде всего.

Однако в областном МЧС в ответ на официальный запрос «Комсомолки» сообщили, что дополнительных проверок устраивать не собираются.

- Ресторан «Золотая пагода» относился к объектам, которые пожарный надзор проверять должен не чаще одного раза в 7 лет, так как ему присвоена категория среднего риска, - объяснили в МЧС.

Напомним, в последний раз этот ресторан проверяли в 2016 году. После ЧП квалификацию поменяли на категорию умеренного риска, которые проверяют раз в шесть лет. То есть в ближайшее время осматривать помещение на предмет безопасности никто не будет.

С огнем боролись на протяжении почти пяти часовФото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ГУ МЧС России по Самарской области не дали точного ответа на вопрос, планирует ли пожарный надзор в ближайшее время визиты в другие городские точки общепита.

По закону, чтобы провести в 2020 году плановую проверку, «заявку» в областную прокуратуру нужно было подать до 1 сентября прошлого года (что не было сделано – по крайней мере, в отношении «Золотой пагоды»). Внеплановые проверки можно согласовывать с прокуратурой оперативно по мере необходимости, но пока правоохранителям таких запросов из ГУ МЧС региона не поступало.

Таким образом, безопасность посетителей кафе и ресторанов в Самаре и области сейчас остается на совести хозяев заведений общепита. Будут ли они экономить на качественном электрическом оборудовании и регулярной чистке дымохода и вентиляции от жира или нет.

А вы не боитесь теперь ходить в рестораны и кафе? Кажутся ли самарские точки общепита безопасными? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755438" frameborder="0"></iframe> Пожар в ресторане Золотая пагода в Самаре.

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