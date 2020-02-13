В Самаре запретят по ночам ездить по Фрунзенскому мосту

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:31:02+03:00

Движение по мосту будут перекрывать до 20 марта / Фото: Стройтрансгаз

Перекрывать движение будут в период с 21:00 до 6:00

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Жителей Самары вновь ждут ограничения движения транспорта. С четверга, 13 февраля, начнут перекрывать проезд по Фрунзенскому мосту. Ограничения будут действовать только в ночное время.

- С 13 февраля по 20 марта с 21:00 до 6:00 проезд по мосту через реку Самару и основному ходу Фрунзенского моста будет ограничен. Движение по улице Главной в сторону улицы Казачьей будет осуществляться по съездам левобережной развязки. Там будут установлены временные дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе подрядчика - компании «Стройтрансгаз».

Как отмечают в организации, перекрытие движения связано с установкой и настройкой системы технического мониторинга. С помощью этой системы можно будет следить за состоянием моста и динамикой нагрузок на него в режиме реального времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU