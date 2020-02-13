Не признал «Законовских» и извинился перед другом: в Самаре судья готовится огласить приговор Дмитрию Сазонову

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде в среду, 12 февраля, завершились прения по делу бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Самарской области Дмитрия Сазонова. Свою позицию закончили озвучивать заступники полковника полиции.

- Мы просили судью снять обвинения по первому эпизоду - получение денег от «Законовских». Как и Дмитрий Викторович считаем, что вина по нему не доказана, а обвинения абсурдны, - поделился с корреспондентом «Комсомольской правды - Самара» Дмитрий Тараборин, один из адвокатов обвиняемого.

По словам Дмитрия, его подзащитный согласен только с претензиями по второму эпизоду. Он действительно получал деньги от руководителя фото-агентства «Арт-Инвест» и своего товарища Артура Юсупова.

- Мы попросили, чтобы обвинения по второму эпизоду переквалифицировали на статью 159 УК РФ - Мошенничество. Также мы обратили внимание судьи на то, что Юсупову семья Сазонова начала возмещать причиненный ущерб, - объяснил Тараборин.

Юристы экс-заместителя руководителя Росгвардии попросили вынести ему справедливый приговор и учесть тот срок, что Сазонов уже провел в СИЗО. Напомним, что под арестом Дмитрий находится с 25 июля 2018 года.

Сам подсудимый накануне также выступил с последним словом. Он подтвердил, что никогда не был связан с ОПГ «Законовские», не знает руководителей группировки и уж тем более не связан с ними денежными отношениями. В то же время Сазонов попросил прощения у Артура Юсупова за то, что не устоял перед соблазном и воспользовавшись своим служебным положением и доверием товарища получал от него деньги, ничего не давая взамен. Обвиняемый назвал произошедшее ошибкой, за которую он готов понести ответственность.

После этих выступлений судья Ирина Кузнецова объявила, что удаляется в совещательную комнату подготовки вердикта. Предварительно, оглашение приговора запланировано на 26 февраля.

Отметим, что обвинитель Станислав Михайловский запросил для Сазонова 14 лет лишения свободы и штраф в 630 миллионов рублей. Правоохранители уверены, что некогда высокопоставленный страж порядка с 2008 по 2018 год получил от «Законовских» более 30 миллионов рублей за покровительства. От «Арт-Инвеста», по версии следствия, фигурант получил не менее 2 с половиной миллионов рублей. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это не политическое дело, а игра»: адвокаты Дмитрия Сазонова рассказали, почему он не мог брать взяток

По версии защитников, уголовное преследование полковника инсценировано от начала и до конца (подробности)

«Весь город говорил, что он станет генералом»: лидер «законовских» дал показания по делу полковника Дмитрия Сазонова

Предприниматель Сергей Гафуров не считает себя главой преступного сообщества и уверяет, что только слышал о вопросах, которые его коллеги решали с высокопоставленным силовиком (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

«Деньги подбросили, часы подарила знакомая»: Дмитрий Сазонов рассказал про свои отношения с «Законовскими»

Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии дал в суде показания по своему резонансному делу о многомиллионных взятках (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU