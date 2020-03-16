Трое человек заболели коронавирусом в Тольятти

16 Март 2020 2020-03-16T18:46:15+03:00

Один из них вернулся из Испании, еще двое контактировали с ним

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В Самарской области подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Все трое пациентов с подтвержденным диагнозом сейчас лежат в больнице в Тольятти. Один человек вернулся из турпоездки из Испании, еще двое контактировали с ним.

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- Сейчас больные находятся в специальных инфекционных боксах, их состояние оценивают как удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме, - рассказала глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова журналисту КП-Самара.

За последние сутки в России зарегистрированы 30 случаев коронавирусной инфекции. В Самарской области заболевшие зафиксированы впервые.

Напомним, что сегодня, 16 марта губернатор Дмитрий Азаров ввел в регионе особый режим в связи с угрозой коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU