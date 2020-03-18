Горячую линию по коронавирусу открыли для Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти

18 Март 2020 2020-03-18T14:56:26+03:00

На горячей линии ответят на вопросы и запишут вашу информацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь жители этих городов могут позвонить за консультацией по местным телефонам

Изменить размер текста: A A

В Самарской области открылись три новых телефона горячей линии по коронавирусу. Теперь по номерам с местным кодом могут звонить жители Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. У специалистов горячей линии можно получить оперативную консультацию. Также сюда обязательно должны звонить те, кто вернулся из-за границы, из неблагополучных по коронавирусу территорий. Ваши данные запишут и расскажут, что нужно делать дальше.

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам:

- г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

- г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

- г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

В Самаре и для жителей всей Самарской области действует многоканальный телефон «горячей линии» 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77

Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225 - 70- 82.

Также всю оперативную информацию публикуют на сайте стопкоронавирус.рф.

Все последние новости о коронавирусе в Самарской области и борьбе с ним - на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Торгуют противогазами и сомнительными БАДами: кто теряет, а кто наживается на коронавирусе в Самаре

Предприимчивые горожане барыжат масками, страховщики предлагают полисы «от коронавируса», службы доставки считают прибыль, а организаторы концертов и гостиницы – убытки (подробности)

Школьников – по домам, пенсионеры скупают туалетную бумагу: как реагирует Самара на угрозу коронавируса

Из-за страха перед вирусными атаками в самарских школах и вузах отменяют занятия, в церквях дезинфицируют иконы, а в магазинах скупают консервы и крупы (подробности)

Выдают маски, измеряют температуру, отменяют командировки: как работодатели в Самаре защищают сотрудников от коронавируса

Узнали, что предприятия в Самаре делают перед лицом угрозы коронавируса, и выяснили, как защитить себя самим (подробности)

«Что вы хотите – коронавирус!»: куда исчезли медицинские маски из самарских аптек

Когда напуганные слухами горожане смели маски с прилавков, предприимчивые коммерсанты мигом задрали ценник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU