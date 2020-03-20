В Самаре в больницах появятся тесты для диагностики коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T14:35:55+03:00

Теперь врачи смогут проводить этот тест, если есть симптомы коронавируса у пациента

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В Самару привезли тест-системы для диагностики коронавируса. Они появятся в некоторых больницах региона.

"В ближайшие дни тесты распределят по больницам Самарской области, которые могут проводить ПЦР–диагностику, необходимую для тестирования", - рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Также медики уточняют, что нельзя просто так наведатьсяв больницу и попросить сделать вам тест на коронавирус. Его проводят только если врач уверен, что к этому есть соответствующие предпосылки и у пациента есть симптомы коронавируса.

Как делают тест на коронавирус узнавали наши коллеги из "КП-Сакнт-Петербург".

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ИСТОЧНИК KP.RU