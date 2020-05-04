В Самаре рассказали, как дорожные рабочие заболели коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T16:23:59+03:00

Очаг инфицирования коронавирусом у дорожных рабочих появился в одном из общежитий

Изменить размер текста: A A

В ООО Самаратрансстрой рассказали, как заболели коронавирусом дорожные рабочие. О возникновении очага инфицирования среди сотрудников этой компании рассказали в оперативном штабе 3 мая 2020 года. Заболели 14 человек. После этого представители компании поведали, что же произошло и самое главное: как это скажется на ремонте дорог.

- Очаг вспыхнул в одном из общежитий. 1 мая у нескольких сотрудников появились симптомы простуды, - отметили в ООО "Самаратрансстрой".

Как сообщают в компании, всех заболевших сразу отправили на лечение, контактных изолировали. Болезнь у всех протекает легко, в основном у большинства - бессимптомно. На двухнедельный карантин поместили рабочих, которые также могли бы соприкоснуться с больными.

- Сейчас абсолютно все сотрудники ООО «Самаратрансстрой» сделали тест на COVID-19, - объяснили в руководстве компании и заверили, что все работы по реконструкции и строительству дорог продолжат, как это и было запланировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой

Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 туристов из разных регионов России(подробности)

В Тольятти на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад

Опасную инфекцию выявили у одной из сотрудниц дошкольного учреждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU