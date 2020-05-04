2020-05-04T16:23:59+03:00
Общество

В Самаре рассказали, как дорожные рабочие заболели коронавирусом

Очаг инфицирования коронавирусом у дорожных рабочих появился в одном из общежитий
Ольга АФАНАСЬЕВА
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14 человек заболели в общежитии дорожных рабочих14 человек заболели в общежитии дорожных рабочихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ООО Самаратрансстрой рассказали, как заболели коронавирусом дорожные рабочие. О возникновении очага инфицирования среди сотрудников этой компании рассказали в оперативном штабе 3 мая 2020 года. Заболели 14 человек. После этого представители компании поведали, что же произошло и самое главное: как это скажется на ремонте дорог.

- Очаг вспыхнул в одном из общежитий. 1 мая у нескольких сотрудников появились симптомы простуды, - отметили в ООО "Самаратрансстрой".

Как сообщают в компании, всех заболевших сразу отправили на лечение, контактных изолировали. Болезнь у всех протекает легко, в основном у большинства - бессимптомно. На двухнедельный карантин поместили рабочих, которые также могли бы соприкоснуться с больными.

- Сейчас абсолютно все сотрудники ООО «Самаратрансстрой» сделали тест на COVID-19, - объяснили в руководстве компании и заверили, что все работы по реконструкции и строительству дорог продолжат, как это и было запланировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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