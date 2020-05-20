2020-05-20T15:34:39+03:00
Общество

Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции

За минувшие сутки в регионе выявили 99 таких граждан
Владислав КИРСАНОВ
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Ограничительные меры в регионе действуют до 25 маяОграничительные меры в регионе действуют до 25 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о нарушителях ограничительных мер, которые были продлены в регионе до 25 мая.

– Полицейские за сутки выявили и выписали протоколы 74 гражданам. Транспортная полиция – 6, органы муниципальной власти – 16, а органы исполнительной власти – 3. Таким образом, за прошедший день выявлено 99 нарушений, – говорится в сообщении.

Отметим, что в регионе продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование. При этом правительство не исключило, что ограничительные меры могут быть ужесточены в зависимости от ситуации с эпидемиологической обстановкой.

На данный момент в Самарской области 1666 заболевших. За последние сутки выявили еще 98 заразившихся жителей. Больше всего случаев зарегистрировали в Самаре и Тольятти - 49 и 25 соответственно. При этом число людей, которые находятся под наблюдением медиков, сократилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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