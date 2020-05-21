Коронавирус в Самаре, последние новости на 21 мая 2020 года: рекорд по заболевшим и почти 500 вылечившихся

Рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки, 66 шесть победивших болезнь, перенос последних звонков и неугомонные нарушители самоизоляции. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 21 мая. Присоединяйтесь к обсуждению!

Статистика коронавируса в Самаре на 21 мая 2020 года

За минувший день в регионе зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. С недугом столкнулись почти сто человек. Раньше такого никогда не было.

98 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Самарской области 20 мая 2020 года.

49 новых инфицированных выявлены в Самаре. 25 заболевших - в Тольятти. По 4 человека заболели в Кинеле и Сызрани. 3 случая зафиксировано в Челно-Вершинском районе. Еще по два - в Волжском и Ставропольском районах. По одному – в Новокуйбышевске, Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском и Шенталинском районах.

26 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 17 таких в Самаре, по трое в Тольятти и Челно-Вершинском районе, по одному – в Октябрьске, Кинеле и Безенчукском районе. У еще 72 инфицированных был поставлен диагноз "внебольничная пневмония и ОРВИ".

Статистика по вылечившимся от коронавируса в Самаре на 21 мая 2020 года

Вечером 20 мая оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе сообщил, что победить болезнь за день смогли еще 66 местных жителей. Среди них - 4 ребенка.

В Самаре и Тольятти специализированные больницы покинули 52 пациента. Завершили амбулаторное лечение 14 пациентов из Сызрани, Чапаевска и региональной столицы.

485 - именно столько пациентов на текущий момент излечились от коронавируса в Самарской области. Заболели им в губернии в общей сложности 1666 человек. 11 из них, к сожалению, скончались.

Нарушители самоизоляции

20 мая стало известно о том, что в области выявили 99 местных жителей, не соблюдавших ограничительные меры.

– Полицейские за сутки выявили и выписали протоколы 74 гражданам. Транспортная полиция – 6, органы муниципальной власти – 16, а органы исполнительной власти – 3. Таким образом, за прошедший день выявлено 99 нарушений, – указали в оперативном штабе.

Власти напоминают - масочный режим и социальное дистанцирование по-прежнему актуальны для жителей. Более того, в зависимости от ситуации с эпидемиологической обстановкой ограничительные меры могут быть ужесточены.

Последний звонок перенесли на август

Из-за распространения Covid-19 и борьбы с ним в Самаре перенесли последний звонок. Прозвенит он в августе. Какого числа - неизвестно. Сейчас его проводить невозможно, ведь проведение массовых мероприятий представляет опасность для граждан.

- К нам поступали обращения от жителей региона о проведении "Последнего звонка" в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы подарить праздник нашим одиннадцатиклассникам, но без вашей помощи и поддержки мы не справимся, - заявил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Крылья Советов" прошли тестирование на коронавирус

В среду 20 мая стали известны результаты тестов на коронавирус, которые сдавали игроки футбольного клуба "Крылья Советов".

- Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал "Крыльев" - отрицательные, - рассказали в пресс-службе команды.

Добавим, что тестирование прошли не все. В ближайшее время в город прилетят иностранные игроки и тренеры зелено-бело-синих. Им тоже предстоит провериться на наличие коронавирусной инфекции.

Новые аппараты ИВЛ в больницах

В городскую больницу имени Середавина поступило 5 новых аппаратов ИВЛ. Сейчас в медучреждениях, перепрофилированных под лечение пациентов с Covid-19, установлено 766 аппаратов. Планируется поставка ещё 299 единиц.

В оперштабе делятся, что за счет федерального бюджета также приобретут компьютерный томограф, 381 монитор пациента, 653 пульсоксиметра, 730 увлажнителей кислорода, 1012 шприцевых насоса, а также 6 аппаратов УЗИ, 2 рентгена, дефибриллятор.

Будем надеяться, что все новшества и ограничения принесут пользу. Берегите свое здоровье и соблюдайте все предписания Роспотребнадзора. Это поможет быстрее справиться с коронавирусом и вернуть жизнь в нормальное русло.