Коронавирус в Самаре, последние новости на 28 мая 2020 года: рекорд заболеваемости и парковый парадокс

Рекордный рост заболеваемости, еще больше тестов, новые респираторы для больниц и готовность номер 1 к пляжному сезону: какие еще последние новости про коронавирус в Самаре на 28 мая 2020 года вам стоит узнать прямо сейчас, не медля ни минуты.

Статистика коронавируса в Самаре на 28 мая 2020 года

2340 случае заражения коронавирусом зарегистрировано в Самарской области на 28 мая 2020 года. Распределение по районам можно посмотреть на интерактивной карте. Количество заболевших в Самаре почти 900.

Еще 68 пациентов выздоровели в Самарской области. 19 из них лечились амбулаторно дома. Всего же больницы уже покинули 829 человек.

142109 тестов провели за все время. За сутки - 4276.

В Инвитро поделились первыми результатами тестов на антитела, которые здесь делают с 18 мая для самарцев. 4% от всех тех, кто пришел на анализ, уже имеют антитела к коронавирусу, то есть переболели им. Неожиданно!

Роспотребнадзор же в свою очередь рассказал, кто болеет коронавирусом чаще всего. Спойлер - пенсионеры плохо берегут себя и не соблюдают самоизоляцию.

Ну и хорошая новость: министр ЖКХ справился с коронавирусом, он снова здоров и пришел на работу.

Самоизоляция в Самаре из-за коронавируса на 28 мая 2020 года

Режим повышенной готовности все еще в силе. И это несмотря на то, что жителям Самарской области разрешили гулять в парках и на набережной. Теперь власти расстроены: горожане как-то слишком буквально восприняли разрешение и пошли в разнос. Они гуляют не по 2-3 человека, как положено, а целыми большими компаниями, что совсем не допустимо.

С безответственными жителями попробуют справиться. Как рассказали в мэрии, на улицы вышли полиция и дружинники, они будут сначала беседовать с нарушителями, а если это не поможет- штрафовать.

А на пляжах все готово к началу сезона, сюда планируют завозить песок уже со второго июня. Но открывать пляжный сезон официально еще нельзя - опасно!

В парках также не работают аттракционы и большая часть киосков, кроме тех, где торгуют мороженным и кофе на вынос. Кстати, власти города рассказали, что цены на парковые аттракционы в 2020 году не вырастут.

Тем временем губернатор Дмитрий Азаров провел онлайн-встречу с представителями местного бизнеса. Они благодарны за льготы и помощь, но просят еще. В частности, управляющие компании торговых центров хотели бы, чтобы их освободили от уплаты налога на имущество. Пока власти на это пойти не готовы, но готовы обсудить взаимовыгодные меры.

Также стало известно, что торговые центры пока открывать не хотят - Роспотребнадзор против. Работают только часть отделов. Губернатор попросил всех предпринимателей ответственно относиться к вопросам безопасности и стать преградой на пути распространения коронавируса, защитив город грудью.

Что еще нового?

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А в одной из самарских больниц плохо защищались от инфекции. И это в то время, как коронавирусом болеют уже больше 300 медработников.