Самарские медики рассказали о судьбе детей, которых родили женщины с коронавирусом
В Самаре рассказали о судьбе детей, которых родили беременные с диагностированным коронавирусом. Как отметили в минздраве Самарской области, всего на стационарном лечении на конец мая находились семь женщин в положении, у которых результат теста на коронавирус оказался положительным.
- Роды прошли у трех женщин, двое детей уже выписаны домой, за одним ребенком наблюдают врачи, - рассказали в минздраве Самарской области.
До этого главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, как врачи принимали роды у беременной женщины. Он отметил, что сегодня нет никаких точных результатов исследований, говорящих о том, как влияет коронавирус на здоровье младенца. По его словам, важнее всего поберечь свое здоровье на первых порах беременности.
Также врачи Тольятти рассказали, сколько людей болеют коронавирусом и не знают об этом. А также поведали, как КТ-диагностика помогает выявить коронавирус на первых этапах заболеваемости и не допустить широкого заражения.
А до этого власти рассказали, как в Тольятти спасли пациента с коронавирусом после инфаркта.
Эксперты составили список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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