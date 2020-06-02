Самарские медики рассказали о судьбе детей, которых родили женщины с коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:47:02+03:00

В минздраве поделились точной статистикой о родах, которые медикам пришлось принимать у беременных с коронавирусом

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В Самаре рассказали о судьбе детей, которых родили беременные с диагностированным коронавирусом. Как отметили в минздраве Самарской области, всего на стационарном лечении на конец мая находились семь женщин в положении, у которых результат теста на коронавирус оказался положительным.

- Роды прошли у трех женщин, двое детей уже выписаны домой, за одним ребенком наблюдают врачи, - рассказали в минздраве Самарской области.

До этого главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, как врачи принимали роды у беременной женщины. Он отметил, что сегодня нет никаких точных результатов исследований, говорящих о том, как влияет коронавирус на здоровье младенца. По его словам, важнее всего поберечь свое здоровье на первых порах беременности.

Также врачи Тольятти рассказали, сколько людей болеют коронавирусом и не знают об этом. А также поведали, как КТ-диагностика помогает выявить коронавирус на первых этапах заболеваемости и не допустить широкого заражения.

А до этого власти рассказали, как в Тольятти спасли пациента с коронавирусом после инфаркта.

Эксперты составили список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU