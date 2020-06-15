Коронавирус в Самаре, последние новости на 15 июня 2020 года: поставлен абсолютный рекорд заболевших

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:50:40+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 15 июня 2020 года: что происходит и о чем нужно знать

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Каждодневные рекорды по зараженным, новые смерти - снимать маску и расслабляться еще рано, хотя и пройдена точка, в которой пересеклись кривые заболевших и выздоровевших. Рассказываем самые интересные последние новости про коронавирус в Самаре на 15 июня 2020 года: что стоит знать, чего ждем и на что надеемся.

Минувшие выходные в Самарской области и в самой областной столице стали рекордными по заболеваемости коронавирусом. За три дня выявили 334 новых случаев заражения. Больше всего - в субботу, 146. А воскресенье стал рекордным для Самары - 83 заболевших. Из них 22 человека - это те, кто контактировал с ранее заболевшими. Еще же в регионе 22 человека с коронавирусом выявили при профосмотре.

Хорошие новости - в Самарской области уже выздоровели 1889 человек. Это практически половина от полного числа заболевших. Всего же на данный момент выявлено 3804 случая. Вот только на больничных койках находятся больше чем 1915 человек. Здесь лечат и тех, у кого серьезная форма пневмонии, но тесты либо не успели сделать, либо же они не показали наличия вируса.

Плохие новости - люди с коронавирусом продолжают умирать. За выходные скончались 9 человек, всего погибших 46 человек. В основном все это люди пенсионного и предпенсионного возраста с сопутствующими заболеваниями. Именно для них инфекция особенно опасна и именно они хуже всего защищены от нового вируса.

Все эти скачки заболеваемости для Самарской области некстати, ведь 15 июня Дмитрий Азаров должен был решить, что же будет с областью дальше. Напомним, что сегодня регион находится на первой стадии снятия ограничений. У нас уже работают магазины, торговые центры,парки, скверы, можно гулять по набережной, заниматься спортом. При этом действует очень жесткий масочный режим. В последнем постановлении прописана обязанность продавцов и владельцев торговых точек и любых помещений, где собираются люди, проследить за тем, чтобы они носили средства защиты. В магазины без масок теперь не пускают, что, впрочем, не мешает покупателям снимать их "всем назло", как только они попадают в торговый зал. Еще хуже ситуация в общественном транспорте: здесь маски не носят даже кондукторы.

Поэтому пока непонятно, будут ли снимать дальнейшие ограничения. Мечтают открыться фитнес-центры и спортивные заведения. Кафе и рестораны даже не мечтают - им это светит лишь на третьем этапе снятия ограничений. Тем временем готов начать принимать больше рейсов самарский аэропорт, здесь в полную силу могут начать работать уже с 15 июня. Журналист КП-Самара подсмотрела, как аэрогавань готова встречать пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU