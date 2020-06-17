Самарские власти собираются подписать новое соглашение на работу электробуса в городе

17 Июнь 2020 2020-06-17T22:12:30+03:00

Пока же с завтрашнего дня электробус с улиц Самары изчезнет

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С 18 июня с улиц Самары исчезнет электробус. Связано это с тем, что договор на его эксплуатацию пока закончился.

Напомним, электробус в Самару привезли в феврале. За это время он успел "испугаться метели", попасть в ДТП и даже сломаться. В Самаре электробус ходит по маршруту №108 от Южного города до Губернского рынка, за сутки работы он успевал сделать шесть рейсов.

В мае у электробуса уже истекал срок договора на опытную эксплуатацию, его продлили, сейчас срок договора опять подошел к концу.

- В связи с окончанием срока договорных отношений с 18 июня электробус, работающий по 108 маршруту, прекращает перевозку пассажиров, - сообщает департамент транспорта Самары. - Вместе с тем, в ближайшее время будет подписано новое дополнительное соглашение о продлении сроков.

Как скоро электробус вновь появится на улицах Самары и начнет двигаться по маршруту, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU