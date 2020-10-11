Стало известно, когда в Тольятти начнут судить мать зверски убитой 2-летней девочки

Малышка погибли в июне прошлого года, ее родители оказались на скамье подсудимых Фото: Соцсети

В Тольятти суд назначил дату первого заседания по делу Зинаиды Дубровиной. Напомним, ее дочь умерла в ночь на 9 июня, медики не смогли спасти 2-летнюю малышку и лишь констатировали ее смерть. Лицо ребенка было изуродовано, на место сразу вызвали полицию. Супруг Зинаиды - Антон Проскурин признался, что это "воспитывал" Ксюши и "перестарался".

В ходе следствия удалось выяснить, что не только мужчина был жесток по отношению к девочке - защиты от матери она не получала даже в серьезных случаях. Напомним, один из свидетелей рассказал, как Проскурин за непослушание пнул малышку ногой, она упала и расплакалась, а ее мама в ответ лишь засмеялась.

Следствие в итоге пришло к выводу, что методы воспитания в семье Проскуриных были не только не гуманными, но и незаконными. Антона Проскурина сейчас судят в Самаре за убийство ребенка. Его супруге предъявлены обвинения в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Первое заседание по делу Зинаиды Проскуриной назначено на 19 октября.

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