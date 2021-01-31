Водитель фуры, прицеп которой убил 12 человек в пассажирском автобусе, задержан

Фура до сих пор стоит на месте Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Водитель фуры, которая стала участницей ДТП с пассажирским автобусом и 12 погибшими, задержан и дает показания в следственном комитете. Разбираться в причинах аварии приехали специалисты из Москвы. Напомним, что вечером 29 января грузовик столкнулся с автобусом на трассе около Сызрани. На месте погибли 12 человек, еще 12 оказались в больнице - восемь до сих пор в реанимации.

Пока что силовики неохотно комментируют, что же случилось: во всех деталях предстоит разобраться. Односельчане утверждают, что водитель автобуса Игорь Ильин был настоящим профессионалом, никогда не превышал скорость, водил аккуратно. О самом водителе фуры почти ничего не известно, как узнали журналисты КП-Самара, побывав на месте ДТП, он работал не так давно, являлся гражданином соседней республики. В этот раз он сидел за рулем фуры с прицепом, в котором были бананы. Забрать груз сразу не позволили - еще в субботу фура стояла на трассе, сквозь прогалины виднелись коробки с бананами. Охранял важный груз представитель перевозчика.

В грузовом прицепе - бананы Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Эксперты расходятся в оценке деталей аварии. Пока что понятно, что скорее всего прицеп занесло на заснеженной дороге. В момент аварии был сильный снегопад. Возможно, это произошло в момент обгона. Фура ехала навстречу автобусу, в момент аварии она могла обгонять легковушку Шевроле Нива, о которой ничего не известно. И в момент, когда водитель грузовика возвращался на свою полосу, прицеп мог вильнуть.

Сами местные жители говорят, что дорога на этом участке - от Сызрани до Ульяновской области - не самая лучшая. После Заборовки она сужается, во время снегопадов становится еще уже. А вот грузовых автомобилей здесь много, они торопятся и часто идут на обгон не в самых лучших условиях. А многие напомнили о том, что в сторону Кузнецка ведет железная дорога, по которой раньше ходили электрички - гораздо более безопасный транспорт. Но ради экономии все они были отменены. А ведь раньше именно так могли добираться домой жители сел, откуда были пострадавшие и погибшие в ДТП жители.

Автомобиль могло занести Фото: Антон ЧЕРЕПОК

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