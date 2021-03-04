Утро четверга в Самаре начинается с сильных пробок

В Самаре утром в четверг крупные пробки

Утро четверга, 4 марта, началось в Самаре с сильных пробок. В городе традиционно тяжело проехать по Московскому шоссе и улице Ново-Садовой от "Современника" в сторону города.

Тяжелая ситуация на Южном шоссе и улице Авроры, в Куйбышевском районе около эстакады тоже сильная пробка.

Судя по сервису "Яндекс.Пробки", аварий в городе немного. Но движение осложняется из-за плохо убранных дорог. Глава региона назвал "позорной" уборку улиц в областной столице, а городские власти неоднократно заявляли, что на уборку снега не хватает техники и денег.

Кроме того, по ряду улиц ездить просто небезопасно из-за плохого состояния дорог. Например, на Московском шоссе и Южном шоссе образовалась серьезная колейность, жители города делятся в соцсетях фотографиями разбитых дорог.

Ракитовский мост и путепровод на Фрунзенской ремонтировать уже начали, скоро планируются работы на Московском шоссе.