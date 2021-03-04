Игорь Ладыка официально вступил в должность и.о. главы Тольятти

После праздников начнут принимать документы от кандидатов на должность мэра Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 марта, депутаты городской думы Тольятти приняли отставку Сергея Анташева, который возглавлял тольяттинскую администрацию с апреля 2017 года. С 4 марта официально на должность исполняющего обязанности главы городского округа Тольятти назначен Игорь Ладыка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации автограда.

Ранее сообщалось, что после жесткой критики губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в адрес главы Тольятти, Сергей Анташев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы города назначили Игоря Ладыку, который сегодня официально вступил в должность.

Также на заседании думы Тольятти был объявлен конкурс на освободившуюся должность главы городской администрации. В период с 9 марта по 9 апреля от кандидатов будут приниматься документы на участие в конкурсном отборе. После окончания приема документов, комиссия в составе 29 человек примет решение и представит на утверждение в думу не менее двух кандидатов на должность мэра Тольятти.

Отметим, что партия «Единая Россия» уже определилась с первым своим кандидатом. Новым главой Тольятти может стать главный врач тольяттинской клинической больницы №5 Николай Ренц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сироты без квартир и вонючая вода: что стало причиной увольнения мэра Тольятти Сергея Анташева

Эксперты считают, что для губернатора заявление мэра стало сюрпризом, ведь преемник Анташева еще не подобран (подробности)

Мэром Тольятти станет Николай Ренц. Кто это такой и что о нем известно

Известный врач и депутат Губернской думы Николай Ренц был утвержден в качестве кандидата на пост главы Тольятти от “Единой России”. Вспоминаем, что известно о человеке, который может стать мэром автограда (подробности)