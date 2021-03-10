Все желающие сейчас могут сделать прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 117 тыс человек уже получили первую дозу вакцины, у 71 тысячи человек сделаны уже две прививки. Число провакцинированных жителей региона все растет - рассказываем последние новости вакцинации от коронавируса в Самарской области в 2021 году. Иммунитет получили уже 2,2% жителей региона (более 71 тысячи человек). Еще более 50 тыс. человек переболели коронавирусом с начала пандемии. Впрочем, эксперты утверждают, что антитела, полученные таким способом, не обеспечивают наилучшей защиты и через 5-6 месяцев исчезают.

Вакцинация в Самарской области в 2021 году сегодня продолжается. 9 марта 2021 года в регион привезли еще 33 тысячи партий вакцины. Всего с начала года в Самарскую область поступило более 100 тысяч доз вакцины. Поставки по данным минздрава происходят регулярно, вакцину распределяют по населенным пунктам равномерно, сделать прививку могут не только жители областного центра. Людей из группы риска приглашают на прививку звонком. Активно происходит вакцинация и сотрудников предприятий.

В апреле в регионе могут появиться еще 19 мобильных комплексов для вакцинации: если препарата в Самарскую область начнут поставлять больше, то прививку доставят всем желающим. На данный момент записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг и с помощью звонка в свою поликлинику. Если вакцина недоступна, то человека запишут в лист ожидания и позвонят, как только препарат появится. Сейчас в Самарской области прививают вакциной Спутник V. Ранее самарский иммунолог подробно рассказал, как готовиться к прививку и чего не стоит бояться.

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