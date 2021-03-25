Депутат Хинштейн просит ГИБДД проверить, почему в Самарской области много крупных аварий

В аварии каршерингового автомобиля и скорой помощи погибли три человека. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил начальнику главного управления ГИБДД МВД России Михаилу Черникову запрос с просьбой проверить, почему в Самарской области с начала года произошло большое количество аварий с погибшими.

Вчера вечером три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи, а сегодня утром – один человек в аварии с грузовиком, внедорожником и легковушкой.

До этого в столкновении с грузовиком и микроавтобусом в конце января погибли 10 человек, еще семеро погибших было в аварии 8 марта. Кроме того, трое человек, в том числе, ребенок, погибли в аварии с легковушкой и грузовиком 18 марта. Еще три человека, из которых двое несовершеннолетних, погибли в столкновении Mitsubishi Lancer и КамАЗа.

Хинштейн просит проанализировать сложившуюся ситуацию, направив в регион специальную комиссию. Также он предлагает сформировать перечень предложений, направленных на снижение аварийности.