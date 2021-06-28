В результате столкновения катера и лодки погиб молодой мужчина

В Самарской области ищут свидетелей столкновения катера и лодки с ребенком, при котором погиб молодой мужчина, отец семейства.

- Просим откликнуться свидетелей ЧП на Волге, которое случилось 18 июня в районе села Моркваши – в акватории Саратовского водохранилища в районе полуострова Копылово, - говорится в сообщении о поиске.

На борту катера, который протаранил лодку с семьей, были депутаты Жигулевской думы от «Единой России», членство в партии которых приостановили, а также директор нацпарка «Самарская лука» Юрий Краснобаев, которого в дальнейшем уволили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, ранее нашли тело погибшего мужчины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят обращаться по телефонам 8(908)345 3674 или 112.

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