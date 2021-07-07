Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 8:38

Депутат Краснобаев повторно уволен из Жигулевского заповедника после аварии с катером и лодкой с семьей

После первого увольнения с поста директора его взяли в заповедник как заместителя
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Краснобаев снова уволен из Жигулевского заповедника

Краснобаев снова уволен из Жигулевского заповедника

Депутата жигулевской думы Юрия Краснобаева, который был на катере, протаранившем лодку в семьей на Волге, повторно принят на работу в Жигулевский заповедник и снова уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее Краснобаев был уволен с поста директора заповедника после столкновения катера с лодкой на Волге. На лодке были супруги с маленьким ребенком, в результате происшествия 32-летний отец семейства погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщил Хинштейн, после своего увольнения Краснобаев вновь был принят на работу в заповедник, на этот раз в качестве заместителя директора по научной работе. "Более того, сотрудники Жигулевского заповедника рассказывают, что, выйдя на новую-старую работу, Краснобаев объявил им, что скоро восстановится в прежней должности директора", - написал в своем Telegram-канале Хинштейн.

Сейчас Краснобаев вновь уволен, на этот раз уже с должности замдиректора. Ранее сообщалось, что его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они до сих пор не извинились": Хинштейн попросил Генпрокуратуру проверить ЧП с катером и надувной лодкой

В результате столкновения пропал мужчина - глава семейства, который был на лодке с женой и ребенком (подробнее)