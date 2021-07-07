Депутат Краснобаев повторно уволен из Жигулевского заповедника после аварии с катером и лодкой с семьей

Краснобаев снова уволен из Жигулевского заповедника

Депутата жигулевской думы Юрия Краснобаева, который был на катере, протаранившем лодку в семьей на Волге, повторно принят на работу в Жигулевский заповедник и снова уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее Краснобаев был уволен с поста директора заповедника после столкновения катера с лодкой на Волге. На лодке были супруги с маленьким ребенком, в результате происшествия 32-летний отец семейства погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщил Хинштейн, после своего увольнения Краснобаев вновь был принят на работу в заповедник, на этот раз в качестве заместителя директора по научной работе. "Более того, сотрудники Жигулевского заповедника рассказывают, что, выйдя на новую-старую работу, Краснобаев объявил им, что скоро восстановится в прежней должности директора", - написал в своем Telegram-канале Хинштейн.

Сейчас Краснобаев вновь уволен, на этот раз уже с должности замдиректора. Ранее сообщалось, что его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они до сих пор не извинились": Хинштейн попросил Генпрокуратуру проверить ЧП с катером и надувной лодкой

В результате столкновения пропал мужчина - глава семейства, который был на лодке с женой и ребенком (подробнее)