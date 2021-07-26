В Самарской области с начала года в ДТП погибли 156 человек

В Самарской области намерены повышать безопасность на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала текущего года в ДТП погибли 156 человек. Об этом сообщили во время заседания областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в региональном правительстве.

С начала года произошло несколько крупных резонансных ДТП с большим количеством погибших. В конце января микроавтобус столкнулся с фурой, в результате чего погибли 12 человек. Семь человек погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика. Три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля со скорой помощью. Сегодня сообщалось еще об одном ДТП со смертельным исходом.

Ранее в регионе работала комиссия, которая выявляла причины большого количества крупных аварий. Как сообщили во время заседания, по итогам работы комиссии будут приняты меры по повышению безопасности на дорогах области.