В Самаре создали петицию с требованием оправдать подозреваемого в расправе над педофилом

Молодые люди были друзьями. Фото - соцсети
В Самарской области на change.org создали петицию, в которой требуют оправдать подозреваемого в расправе над педофилом.
Ранее в поселке Прибрежный нашли тело 32-летнего самарца, которого разыскивали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек.
В убийстве подозревают его друга, отца девочек. Об изнасиловании он узнал, случайно увидев видео на телефоне своего друга. В дальнейшем двое мужчин встречались между собой, после этой встречи подозреваемого в изнасиловании нашли мертвым. Подозреваемого отправили под домашний арест, в суде он рассказал свою версию произошедшего.
Авторы петиции считают, что отца девочек необходимо оправдать, отмечая, что родительские чувства превыше всего, и требуют понимания от правоохранительных органов. "Так бы сделал каждый отец ! Это будет примером для всех!!!!!!!!!!!!!!" - говорится в тексте петиции.
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