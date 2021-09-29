Адвокат: на теле Екатерины Пузиковой эксперты нашли 57 различных травм

В Самаре продолжается расследование громкого дела об убийстве "леди Макбет"

Стали известны новые подробности убийства вдовы банкира Дмитрия Пузикова — Екатерины. Эксперты насчитали на ее теле 57 различных травм. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал адвокат погибшей Андрей Карномазов.

По его словам, специалисты обнаружили несколько синяков и ссадин. Девять повреждений выявили в области темени. Они были нанесены твердым предметом. При этом шесть из них связаны с раздроблением черепа и проникновением в мозг.

- Таким образом, это не тот один удар, о котором рассказал Алексей Рясков, когда его арестовали, - отметил адвокат.

Напомним, Екатерину Пузикову убили в начале июля 2021 года. Тело нашли в ее квартире. Вскоре по подозрению в тяжком преступлении задержали бывшего возлюбленного женщины — Алексея Ряскова. Суд арестовал мужчину, но спустя несколько дней он покончил с собой в соматической больнице УФСИН. По словам Андрея Карномазова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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