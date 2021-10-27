Фигуристы из Тольятти выиграли золотую и серебряную медали Кубка России

Тольяттинские фигуристы завоевали медали в танцах на льду / Фото: министерство спорта Самарской области

В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В нем принимают участие спортсмены из Самарской области. Они уже успели пополнить копилку наград.

Так, тольяттинский фигурист Егор Базин вместе со своей партнершей Елизаветой Худайбердиевой (Московская область) выиграл соревнования в танцах на льду. Как сообщает региональное министерство спорта, после двух прокатов – произвольный и ритм-танец – они набрали в сумме 198,02 балла.

Серебряные медали завоевал еще один дуэт из Тольятти. Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев набрали 167,75 балла. Отметим, что они, как и Егор Базин, являются воспитанниками Олега Судакова. Фигуристы тренируются в СШОР № 1 в Автограде.

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