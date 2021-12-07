Жители Самарской области стали чаще болеть коронавирусом бессимптомно

В регионе начнут тестировать на КВИ бессимптомных больных, которые контактировали с зараженными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стали чаще выявлять бессимптомных больных коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировали почти 11% бессимптомных носителей инфекции. По словам главы регуправления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, это наибольший показатель за несколько месяцев. Об этом стало известно 6 декабря 2021 года на заседании оперштаба.

— Сейчас приступаем к тестированию бессимптомных пациентов, которые контактировали с зараженными людьми. Для этого будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, — рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, в последнее время в губернии наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19. Накануне, 6 декабря, в Самарской области заразились 865 человек. За прошедшие семь дней общее число инфицированных составило 6 241. Это на 20% меньше, чем неделей ранее.

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